Sit in dei precari davanti a Palazzo  di giustizia 

Si è svolto ieri mattina un presidio davanti al Tribunale di Nuoro per chiedere la stabilizzazione dei lavoratori precari impiegati negli uffici giudiziari. A organizzarla sono state le sigle sindacali Rsu, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa e Usb, che hanno portato in piazza le ragioni di una vertenza che riguarda da vicino l’efficienza stessa della macchina della giustizia in città. I sindacati hanno denunciato una situazione sempre più insostenibile: 35 i lavoratori a tempo determinato in servizio attualmente nel palazzo di giustizia, a fronte di 35 dipendenti stabili. Una presenza, quella dei precari, ritenuta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministero della Giustizia. Se i contratti non verranno rinnovati entro i prossimi mesi – alcuni già in scadenza – si rischia un blocco delle attività, con ricadute pesanti su tempi e qualità del servizio. Particolarmente grave invece la situazione della Procura di Nuoro, dove la pianta organica ha posti scoperti vicini al 70 percento. Alla manifestazione ha preso parte anche il neo sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, che ha ascoltato le rivendicazioni dei lavoratori. I sindacati chiedono ora un segnale concreto da parte del Governo e del Ministero.

RIPRODUZIONE RISERVATA