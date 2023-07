Sit-in dei pescatori: «Subito gli indennizzi» 

Una delegazione di pescatori della marineria di Sant’Anna Arresi, in attesa degli indennizzi per lo stop alla pesca dovuto alle esercitazioni militari, si è radunata ieri davanti al municipio di Sant’Anna Arresi. «Chiediamo chiarimenti sui tempi di liquidazione degli indennizzi statali - dice Romeo Puddu, a nome del gruppo – sono già arrivati i tabulati, ma il Comune non ha il personale per le pratiche: c’è il rischio che vengano lavorate in autunno e liquidate nel 2024. Se non verranno messe in pagamento prima possibile chiederemo che il ministero della Difesa eroghi gli indennizzi direttamente a noi».

La sindaca Maria Teresa Diana ha incontrato i pescatori: «Ho cercato di rassicurarli, – ha detto – l’ufficio predisposto sta lavorando le pratiche come ogni anno, nonostante le difficoltà legate al poco personale e al periodo estivo e non possiamo fornire una data certa, anche perché il ministero non ha ancora dato la disponibilità finanziaria». A tal proposito Luciano Marica, pescatore ha aggiunto: «Abbiamo appreso che gli uffici stanno facendo il possibile ma noi non ci fermeremo: la settimana prossima saremo di nuovo in Comune per capire a che punto sono le pratiche». Per Armando Linzas, consigliere di minoranza, è «l’ennesima delusione provocata da questa amministrazione: se non riescono a inoltrare la documentazione in tempi brevi si rischia che i pagamenti arrivino al 2024, molte famiglie sono in crisi, non possono più aspettare, chiedano aiuto ai Comuni del circondario».

