Sit-in dei negozianti davanti al Prefetto 

Arriva il Prefetto e va in scena la protesta dei commercianti del centro con tanto di striscioni e finti necrologi: “Il centro sta morendo”.

Fuori programma, sempre rimasto entro i limiti della correttezza, ieri mattina durante la visita che il Prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo ha fatto al Comune di Sant’Antioco il cui Consiglio municipale è stato convocato in riunione straordinaria, aperta anche alla partecipazione degli esercenti. All’arrivo del rappresentante governativo si sono fatti trovare all’ingresso del Municipio con cartelli dal significato eloquente: “Non lasciamo morire il cuore della città”, oppure “Aiutateci a non chiudere”. Fra i protagonisti Massimo Mughino: «Siamo stati dimenticati anche durante la recente festa patronale, soffrono tutti i servizi del centro». Fra gli interventi anche quello di Giovanni Siddi: «La nostra richiesta di aiuto riguarda tutta la Giunta nei molteplici aspetti con responsabilità che spaziano a 360 gradi: reclamiamo un minimo di attenzione per il centro». La visita istituzionale è proseguita rivelandosi, sottolinea il sindaco Ignazio Locci, «un incontro proficuo nel quale sono stati trattati molteplici argomenti in un dibattito: il Prefetto ha ascoltato e raccolto le impressioni dei rappresentanti politici e dei cittadini e ha manifestato la sua vicinanza alla comunità di Sant’Antioco». La mattinata antiochense del Prefetto, prima dell’incontro in aula consiliare, si era aperta con una visita alla scuola dell’infanzia di via Virgilio, con i rappresentanti della Polizia Locale e dell’Arma dei Carabinieri, già impegnati nelle scuole cittadine in un programma di educazione alla legalità. (a. s.)

