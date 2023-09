Sit-in dei Comitati salute per Gian Michele Angheleddu 

Il 19 settembre alle 18 in piazza Martiri a Fonni è previsto il sit-in dei Comitati per la difesa della sanità pubblica in supporto di Gian Michele Angheleddu, il paziente oncologico di 51 anni a cui nei giorni scorsi è stato consigliato dal servizio di radioterapia di Nuoro di andare fuori dall’Isola per le cure radioterapiche, date le liste d’attesa regionali lunghe sei mesi, proposta che aveva suscitato nuovi dubbi sull’efficienza della sanità regionale e un forte clamore mediatico.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Sos Sanità Barbagia Mandrolisai che ha invitato tutti i gruppi Pro sanità alla partecipazione, nasce per dare sostegno morale e, se servisse anche legale, alla famiglia Angheleddu e alle due assistenti sociali che hanno portato alla luce il caso. «Bisogna supportare in tutti modi la lotta di Michele e della moglie Lina e di tutti gli altri pazienti e loro familiari, umiliati e bistrattati - spiegano gli attivisti del comitato - preme inoltre sottolineare il lavoro delle due assistenti sociali che sono intervenute a rompere il meccanismo di rassegnazione che pervade tutti i pazienti oncologici condannati in anticipo ad una triste sorte. Non si tratta di essere contro qualcuno - continuano - ma di dimostrare che ormai la misura è colma. È impossibile normalizzare e banalizzare il dramma dei malati oncologi. In questo deserto - concludono - è importante che si levi una voce di dissenso e difenderla».

