Sit-in degli operai alla Villaservice 

«Quindici giorni per salvare la Villaservice dal fallimento e i suoi 42 dipendenti dal licenziamento. E noi lotteremo fino all’ultimo minuto». Sono le parole del segretario della funzione pubblica Cgil, Salvatore Caddeo, ieri al sit-in davanti alla Villaservice. «I liquidatori – dice Caddeo – il 27 febbraio hanno presentato ricorso in Tribunale per l’apertura della liquidazione giudiziale. Restano 15 giorni per ritirarlo». Il filo di speranza è legato alla decisione del Consorzio industriale, proprietario e ora gestore dell’impianto di smaltimento dei rifiuti e dei sindaci dei Comuni soci della società: Arbus, Gonnosfanadiga, Sanluri e Villacidro. Mentre ieri uno dei liquidatori, Francesco Salaris, ha ribadito «la disponibilità a un passo indietro a patto di un’azione concreta che dia garanzie a favore dei dipendenti», il resto degli interventi, per dirla con le parole del sindaco di Arbus, «è stata una passerella post elettorale. Salvo qualche eccezione, nessuno dei presenti si è fatto avanti a sostegno della vertenza». All’incontro c’erano i due consiglieri regionali del Medio Campidano, il sindaco di Sanluri Alberto Urpi e il segretario provinciale del Pd, Gigi Piano. «L’ho detto e lo ripeto oggi: il Consorzio acquisisca Villaservice e salvi i lavoratori», ha ribadito Urpi. Piano per la prima volta coinvolto ha ammesso: «Non è il momento di fare promesse né di prendere impegni formali». Intanto i sindacati insistono: «Pensiamo – ha concluso Caddeo – si possa affidare la gestione dell’impianto al Tecnocasic, avremmo un servizio completo a vantaggio del territorio e il personale salvo. Se la vicenda Villaservice dovesse chiudersi col fallimento, la politica locale dovrebbe interrogarsi». ( s. r. )

