Sit-in contro le aree idonee: «La transizione non è questa» 

La battaglia per la Pratobello si ravviva. L’altro ieri, a Nuoro, i manifestanti del Presidio permanente del popolo sardo hanno accolto la governatrice Alessandra Todde con le maschere di Anonymous e gli striscioni inneggianti alla proposta di legge di iniziativa popolare, ricordando le 210.729 firme raccolte quest’estate. I “presidianti” hanno la convinzione che il Governo farà ricorso contro la legge sulle aree idonee e la Pratobello potrebbe diventare di nuovo centrale nello scacchiere della tutela del territorio. Quello di venerdì è solo il primo blitz che il Presidio permanente del popolo sardo preannuncia in molti paesi per tenere alta la fiammella della protesta. «Saranno iniziative a sorpresa», dice Gianfranco Cau, uno dei presidianti di maggiore militanza, «per tenere accesa la fiamma della Pratobello».

Il blitz

Anonymous pro Pratobello ha così dato vita a un sit-in, dentro e fuori l’Exmè, in modo pacifico e senza disturbare gli interventi del convegno “Dalla legge numero 5 alla legge numero 20/2024, la Transizione energetica in Sardegna: tra salvaguardia del territorio, tutela dell’ambiente e sviluppo”. La presidente della Regione ha tratto le conclusioni dell’incontro, organizzato dalla lista “Uniti per Todde”, a cui hanno partecipato l’assessore all’Urbanistica Francesco Spanedda (sul concetto di area idonea, non idonea, ordinaria e vincolata), il fisico Fernando Codonesu (su energie rinnovabili tra fake e scienza) e l’agronomo Giuliano Sanna (sul difficile equilibrio tra agricoltura energia e paesaggio). Sono intervenuti anche alcuni sindaci sul ruolo dei territori.

Mobilitazione

Ma il presidio non ha nascosto le sue idee, peraltro già esposte a più riprese: «La transizione energetica dobbiamo governarla noi, senza farcela imporre da Roma, da queste multinazionali che stanno arrivando da ogni dove con la complicità della nostra politica», prosegue Cau. «La Sardegna va difesa ribellandosi. I sardi devono opporsi in ogni modo a questa transizione che di energetico non ha niente. È solo una speculazione, che distruggerà il nostro territorio. La Pratobello 24, sotto il profilo della tutela paesaggistica e del territorio, è l'unica soluzione per scongiurare lo scempio a cui stiamo assistendo».

Capodanno

Il presidio che chiuderà il 2024 sarà attuato a Capodanno, in via Roma a Cagliari, sotto il Palazzo del Consiglio regionale. Come hanno annunciato gli organizzatori nei giorni scorsi, «faremo un “non Capodanno”, perché la politica e la voglia di occuparsi dell’Isola non vengono mai meno», sono le parole di Davide Fadda. «Stazioneremo sotto il Consiglio, con uscite nelle vie del centro per far capire ai cagliaritani i danni che stanno procurando all’Isola l’eolico, il fotovoltaico e l’agrivoltaico. La difesa della nostra terra è pacifica e prescinde dai giorni di festa».

RIPRODUZIONE RISERVATA