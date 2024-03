Sit-in contro la riforma del codice della strada, oggi la mobilitazione in piazza Costituzione 

Nel 2023 sono state dieci le vittime sulle strade di Cagliari, 107 invece tutta la Sardegna. Con numeri in aumento rispetto all'anno precedente.

Anche per questo il capoluogo si mobilita, insieme a tante altre città in Italia, per fermare la revisione del Codice della Strada che sarà discussa nei prossimi giorni in Parlamento. Il messaggio: “Stop al nuovo codice della strage”.

Il ritrovo è in piazza Costituzione oggi alle 10. Poi, sino alle 12, manifestazione con attraversamenti pedonali protetti e volantinaggio. Molti parteciperanno in bici.

«La riforma - spiegano gli organizzatori - viene proposta “per salvare vite in strada”, ma oltre a qualche “misura-vetrina” come l'inasprimento di alcune pene, nella sostanza prefigura il persistere della strage. Le riforme proposte legherebbero le mani ai Comuni, rendendo molto più difficile l'istituzione di zone 30, Ztl e infrastrutture ciclabili, e limitando la possibilità di effettuare controlli mediante telecamere».

