Sit-in contro guerre e riarmo: «La scuola educa, non si arruola» 

Dopo le tensioni che hanno attraversato la città sabato sera, non finisce l’ondata di manifestazioni e cortei. Oggi, alle 16, piazza Gramsci ospiterà l’iniziativa di Cagliari Social Forum, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università e Comitato sardo di solidarietà per la Palestina. Il tema è “contro la guerra e il riarmo. La scuola educa non si arruola”.

In un post su Instagram dal profilo globalmovementtogazasardegna, gli organizzatori hanno denunciato: «Il Mim ha oscurato il convegno nazionale “La scuola non si arruola”, negando i permessi a 1400 docenti e mettendo in discussione libertà di insegnamento e formazione. Per questo martedì 4 scendiamo in piazza e facciamo sentire la nostra voce».

Ma le mobilitazioni non finiscono qui. Venerdì il Comitato Sardo di Solidarietà con la Palestina invita a ritrovarsi alle 18 in via Roma, sotto la sede del Consiglio Regionale, per chiedere la chiusura della fabbrica Rwm di Domusnovas. «Il Tar», si legge nel post del Comitato, «ha accolto il ricorso dell’azienda contro la Regione Sardegna, stabilendo un ultimatum di 60 giorni sull’ampliamento. Presidente e giunta, questo è un appello rivolto a voi, ora è il momento di agire». (u. z.)

