Sit-in al Brotzu: «Stipendi bassi, troppi lavoratori in fuga» 

Scoppia l’ennesima guerra tra Cgil-Cisl e Uil e l’Arnas Brotzu sulla “contrattazione decentrata” che «è stata condotta, a tutta velocità, con continue irricevibili “forzature” e la cui legittimità è tutta da verificare, in base alle norme legislative previste in materia di diritti sindacali contrattuali a tutela dei lavoratori», affermano Carlo Marras (Cgil), Massimo Cinus (Cisl) e Fabio Sanna (Uil). I sindacati hanno presentato un ricorso «per rimediare allo scippo» e annunciano battaglia. «Questo è solo l’inizio del percorso che andrà avanti solo per il bene dei lavoratori». Sul tavolo delle richieste anche l’equiparazione degli stipendi («al Brotzu sono i meno pagati della Sardegna»), la stabilizzazione dei precari, e poi l’assunzione del personale. «C’è un continuo esodo dei lavoratori: oss, infermieri, tecnici, e persino medici e primari, verso qualsiasi altra realtà sanitaria, purché non sia l’Arnas», incalzano Marras, Cinus e Sanna, «ma sembra che questo non interessi a nessuno».

Del malcontento è ben consapevole l’Arnas che – attraverso una nota- ricorda di «essersene fatta carico già nel 2022, quando ha invitato l’assessore alla Sanità, Carlo Doria, a prendere atto delle giuste rivendicazioni del personale e di uniformare i trattamenti economici di tutti i dipendenti delle diverse aziende del Servizio sanitario regionale». Un appello che non era caduto nel vuoto: le risorse, «10 milioni di euro erano state stanziate». Ma poi la legge di Stabilità del 2023 «è stata parzialmente impugnata dal Governo lo scorso aprile». Ora l’azienda, considerata l’esperienza del Veneto, che davanti alla contestazione di un provvedimento analogo ha poi avuto ragione, spera in «una risoluzione che vada a favore dei dipendenti».

Al loro fianco si è schierato il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci. «Dopo la protesta dei giorni scorsi, appare evidente che non ci sia altra via che quella della dialettica sindacale, fondamentale per evitare sperequazioni e scelte inique sulla pelle dei lavoratori. Non è possibile chiamarli eroi e poi dimenticarsi di loro una volta finita l’emergenza».

