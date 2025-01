Sit-in ai cancelli della Sider Alloys 

Dopo il mancato pagamento della tredicesima e lo slittamento di una settimana nella ripresa dell’attività, tra i lavoratori della Sider Alloys c’è aria di mobilitazione. Per questa mattina, giorno in cui i dipendenti sarebbero dovuti rientrare a lavoro, i sindacati hanno convocato un’assemblea davanti ai cancelli della fabbrica, invitando anche sindaci e consiglieri regionali. Ci sarà anche l’assessore regionale dell’Industria Emanuele Cani che ha convocato, sempre oggi alle 13, nella sede dell’assessorato in via XXIX Novembre a Cagliari, un incontro con i rappresentanti sindacali proprio sulla vertenza Sider Alloys

La protesta

«C’è un accordo di programma che la proprietà non ha mai rispettato – dice Giuseppe Masala, segretario della Fsm Cisl del Sulcis Iglesiente – allo stato attuale non è stata nemmeno in grado di produrre un piano industriale né una prospettiva di ripresa che permetta lo svolgimento del revamping. È necessario che il Governo prenda una posizione forte».

A distanza di sette anni dall’arrivo della Sider Alloys a Portovesme, con l’obiettivo di rilanciare la fabbrica di alluminio, le organizzazioni sindacali chiedono una svolta. «Dopo sette anni questo sito avrebbe dovuto essere in produzione – dice Renato Tocco, segretario della Uilm – invece è in alto mare, senza nessuna prospettiva. Chiediamo un intervento concreto alla politica, dopo sette anni è ora di tirare le somme senza attendere oltre». L’obiettivo è avere al più presto un incontro al Mimit. «Governo e Regione devono trarre le conclusioni, così come Invitalia – dice Roberto Forresu – segretario della Fiom Cgil – si deve convocare al più presto il tavolo tecnico e a stretto giro il Mimit ci deve convocare per fare chiarezza una volta per tutte».

Ai cancelli

Il caso Sider Alloys rischia di aggiungersi alle altre emergenze del polo industriale, già alle prese con la crisi della Portovesme srl che ha registrato la fermata della linea zinco. Per questo oggi la protesta sarà doppia: alle 7 ai cancelli della SiderAlloys per una assemblea con le lavoratrici ed i lavoratori dello stabilimento e poi alle 8 ci si trasferirà alla Portovesme srl per un assemblea con i lavoratori Skv-

