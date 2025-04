Sit-in a Uta: «Distruggono i nostri terreni» 

Si è svolto nella mattinata di ieri, nella zona industriale di Macchiareddu, il sit-in organizzato dal Comitato contro la speculazione energetica di Uta. Gli attivisti si sono dati appuntamento, con cartelli e grafici, per mostrare le soluzioni all’installazione indiscriminata d’impianti energetici nelle aree di pertinenza agricola. La manifestazione era nata per offrire un punto di vista alternativo, in occasione della Giornata internazionale delle energie rinnovabili, che prevedeva l’apertura dell’impianto fotovoltaico di Macchiareddu ai visitatori.

«Speravamo in un confronto civile e democratico con i responsabili dell’impianto, ma l’apertura al pubblico è stata annullata nella serata di venerdì – spiega Davide Meloni, uno dei portavoce del Comitato di Uta – Volevamo cogliere l’occasione per spiegare le ragioni del nostro dissenso, che non è contro le energie rinnovabili, ma si oppone alla distruzione dei terreni agricoli, alle pesanti ripercussioni sull’ambiente e il pericoloso innalzamento delle temperature, che sta minacciando la sopravvivenza di diverse specie animali, tra cui api e volatili». Sulla questione del clima interviene anche Michele Bacchetta, proprietario di un podere a poca distanza dagli impianti: «Durante l’estate, rilevo un sensibile innalzamento delle temperature durante le ore centrali della giornata, l’abbiamo fatto presente, ma non siamo mai ascoltati».

