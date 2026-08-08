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Olbia.
09 agosto 2026 alle 00:43

Sit-in a San Simplicio: «Più disagi e meno sicurezza» 

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Ci sono anche Raju che è arrivato dal Pakistan e gestisce un bar all'inizio di corso Vittorio Veneto, e Ousmane, originario del Senegal ma olbiese da oltre vent’anni e da dodici titolare di un patronato nella strada oggetto di un'ordinanza sindacale che da ieri ha sgomberato dalle macchine via Fiume d'Italia, per un anno. In piazza, insieme a una cinquantina di residenti del quartiere San Simplicio per protestare contro la misura presa dal sindaco, Settimo Nizzi, al fine di “monitorare sicurezza pubblica e degrado”.

Che il rione sia insicuro lo dicono da anni ma, sostengono gli abitanti, «l'ultima soluzione adottata dal sindaco non solo non è efficace e anche fonte di grande disagio». Vietare la sosta in una via, affermano, «sposta solo il problema, in quella adiacente e, soprattutto, rendendo quasi tutta la zona pedonale che ci costringe a parcheggiare lontano, diventa insicuro anche il rientro a casa, particolarmente di notte». Dopo una mail inviata due giorni fa al primo cittadino per chiedere la revoca dell'ordinanza, rimasta lettera morta, ieri i cittadini avrebbero gradito la presenza di un delegato dell'amministrazione comunale. Intanto, chiedono «un presidio fisso, almeno due agenti in borghese, e una videosorveglianza che consenta di individuare i responsabili dei disordini», dicono durante il sit in. E promettono di portare il caso all'attenzione della prefettura di Sassari. Tutti solidali e nessuno favorevole al provvedimento. «È profondamente ingiusto perché riteniamo che non siano i cittadini a dover pagare per i problemi di degrado e mancanza di sicurezza in città», ha detto Giacomo Altamira, residente dalla nascita in via Fiume d'Italia, che sta coordinando la raccolta firme. (t.c.)

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