Sit-in a Ottana per gli stipendi 

La protesta – a Ottana – è esplosa alle prime luci del sole, preannunciata dai manifestanti anche alla Questura di Nuoro. «Attendiamo da mesi gli stipendi arretrati», per chi vive di lavoro, non è una dichiarazione tanto per dire, ma un grido d’aiuto accorato.

Gli operai dell’indotto del parco fotovoltaico che sta sorgendo dentro il Consorzio industriale hanno scioperato nell’area dove un tempo si realizzavano le produzioni dell’Enichem. A impedire gli ingressi sono stati i cinquanta lavoratori della "Elleeffe impianti" di Quartu.

Gianluca Ferretti, titolare dell’azienda quartese che si occupa di installazione impianti fotovoltaici, ha manifestato con i suoi dipendenti, impegnati nella realizzazione di un maxi parco fotovoltaico per il quale la Tecnimont, titolare dell’investimento, è in debito di una somma ingente. «Nel sito della ex Enichem a Ottana stiamo abbiamo sistemato gli impianti ma ho diversi operai con famiglia che non percepiscono stipendio da mesi perché la Tecnimont non ha onorato i patti».

Ma ora la misura ora è colma: «Finora ogni passo è stato inutile», prosegue Ferretti. «Questa non è più una situazione sostenibile. Abbiamo fatto i lavori e adesso legittimamente vogliamo essere pagati».

Il lavoro in cui è impegnata la ditta Elleeffe di Quartu non è da confondere con quello che sta per iniziare, in pieno periodo estivo, nella piana di Ottana: «Hanno coinvolto anche noi per agosto», ha concluso Ferretti.

Si tratta di un nuovo maxi parco fotovoltaico, il più grande della Sardegna, 140 ettari di impianti, che verrà realizzato su terreni del consorzio industriale di Nuoro finiti in mano privata, nella fascia di territorio tra Ottana e Bolotana. Parliamo di 155 mila pannelli, con una fornitura energetica prevista di circa 170 GW all’anno.

Resta da capire a chi andrà tutta questa energia prodotta, capace di tenere accesa notte e giorno un’intera città.

