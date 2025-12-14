VaiOnline
La rassegna.
15 dicembre 2025 alle 00:38

“S’Istoria Infinida” , i Tazenda al Bflat Jazz Club 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un mese di musica d’autore, incontri e performance dal vivo al BFlat Jazz Club di via del Pozzetto a Cagliari che a dicembre presenta una nuova edizione della rassegna “Incontri d’Autore”, progetto dedicato al racconto musicale e al dialogo tra artisti e pubblico. La rassegna è diretta da Marcotullio Coco.

Il programma di dicembre si apre oggi alle 20.30 con “S’Istoria Infinida” dei Tazenda, spettacolo tratto dal libro che racconta la storia del gruppo. Sul palco, insieme ai musicisti, anche Felice Liperi, autore del volume, che dialoga con Gino Marielli e Gigi Camedda attraverso letture e interventi narrativi. Con i Tazenda anche Serena Cartamantiglia, nuova voce del gruppo, e Massimo Cossu alla chitarra.

Mercoledì alle 20 spazio a Red Ronnie, protagonista di un incontro-racconto dedicato ai grandi protagonisti della musica italiana e internazionale, tra aneddoti, immagini e materiali d’archivio.

Venerdì alle 21 il palco del BFlat ospita Nino Buonocore Quartet. Il cantautore presenta anche i brani del nuovo album “M.I.S.L.A. – Mettiamo in salvo l’amore”, in un concerto che unisce canzone d’autore e sonorità jazz.

La rassegna si conclude domenica 28 dicembre con il Sergio Caputo Trio, formazione tra le più solide del pop-jazz italiano, apprezzata per l’equilibrio tra scrittura, improvvisazione e rilettura del repertorio storico. Un concerto che conferma la capacità dell’artista di unire ironia, poesia e raffinata scrittura musicale. Per informazioni, tel. 3479389791.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Milano Cortina 2026.

Il fuoco di Olimpia ha scaldato la Sardegna

Folla dappertutto anche nella seconda tappa, da Oristano a Cagliari: oggi la torcia è già in Sicilia 
Regione

Manager delle Asl: battaglia Todde-Pd per Cagliari e Sassari

Trattativa difficile: anche i dem  puntano alle aziende più grandi 
Roberto Murgia
Fano.

I paracadute si attorcigliano: due morti

La tragedia davanti a diverse persone: le vittime sono un 70enne e una 63enne 
La festa

«Il Campo largo? Lo abbiamo riunito noi»

Giorgia Meloni chiude Atreju: «Il Governo durerà fino al termine della legislatura» 
Diplomazia

Zelensky agli inviati Usa: «Rinunciamo alla Nato»

L’apertura in cambio del congelamento della linea del fronte (mantenendo il Donbass) 