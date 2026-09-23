«Sistemiamo gli ingressi della città» 

Nuovi spazi verdi, illuminazione, arredi urbani e segnaletica per ridisegnare gli ingressi Sud e Ovest. Dalla Regione arrivano 666.666 euro nell’ambito del progetto “Le Porte della Sardegna”, promosso dall’assessorato al Turismo per trasformare gli accessi al capoluogo in un biglietto da visita più accogliente.

Il programma, finanziato con 12 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, interessa dieci Comuni sede dei principali porti e aeroporti dell’Isola. Per Oristano e Santa Giusta sono stati stanziati complessivamente oltre 1,3 milioni di euro, suddivisi in parti uguali tra le amministrazioni.

Da Santa Giusta

Per quanto riguarda il capoluogo, il primo intervento riguarderà l’ingresso lungo la Provinciale 56 che collega Santa Giusta a Oristano, fino all’incrocio con via Messina e al collegamento con via Cagliari. L’obiettivo è riqualificare uno dei principali accessi urbani, utilizzato anche dai mezzi provenienti dalla zona portuale. I lavori prevedono la sistemazione delle aree verdi, nuovi elementi di arredo urbano, interventi sull'illuminazione e una segnaletica coordinata, capace di rendere immediatamente riconoscibile l’ingresso alla città.

Il sindaco

«L’idea dell’assessorato regionale al Turismo di abbellire l’ingresso di Oristano sud è certamente importante - spiega il sindaco, Massimiliano Sanna – L’obiettivo è quello di dare un'immagine di una città bella e accogliente». Il nuovo progetto si collegherà agli interventi di riqualificazione della Provinciale 56, realizzati in collaborazione con il Consorzio industriale. Una parte delle opere stradali è già stata completata, mentre rimane da sistemare il tratto terminale fino all'ingresso di Oristano, all’altezza di via Messina. Ovviamente la riqualificazione dovrà integrarsi con le opere già programmate sulla viabilità.

Dal porto

Il programma guarda anche all’ingresso Ovest. L’amministrazione intende intervenire nell’area tra le vie del Porto e Madrid, con particolare attenzione alla sistemazione del verde, degli spazi pubblici, dell’arredo e della cartellonistica. Un progetto che si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione della viabilità cittadina. «Sono interventi che hanno la stessa matrice di riqualificazione, anche con l'inserimento della cartellonistica che è fondamentale», precisa Sanna.

Cronoprogramma

Dopo la firma del protocollo d’intesa con la Regione, gli uffici comunali hanno trasmesso il cronoprogramma e il quadro economico e attendono la documentazione necessaria per completare l’iter procedurale. Il sindaco indica il 31 dicembre 2027 come termine previsto per ultimare i lavori, anticipando la scadenza generale del programma regionale, fissata al 2030. La priorità è ora rispettare i tempi della progettazione e dell'esecuzione delle opere.

«Gli uffici si stanno adoperando perché venga fatto tutto nel rispetto dei tempi», assicura Sanna. Anche perché, se ciò non dovesse essere, il rischio di perdere il finanziamento è più che concreto.

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