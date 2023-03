«Sistemerò anche l’antica fontana» 

«All’inizio» racconta Marras, «eravamo stati contattati dal proprietario dell’immobile che si affaccia sulla piazzetta di Su Grifoni Mannu, per una semplice messa in sicurezza del vecchio edificio, ci siamo resi conto che le pareti erano in fase di crollo, così che per evitare il peggio è stato necessario montare subito l’impalcatura». Quando però ha scoperto che lo storico edificio era in vendita ha deciso di acquistarlo. Ma iniziare subito i lavori non è stato possibile, «trattandosi di un immobile che si trova in pieno centro storico» dice Marras, «è necessario presentare prima un progetto di ristrutturazione e poi attendere l’ok degli uffici comunali. Fino a quando non ci arriva il via libera non possiamo cominciare l’intervento». E per i problemi di stabilità, «non è possibile smontare il ponteggio che sorregge la facciata in attesa dell’intervento».

«Siamo pronti a ristrutturare e ad abbellire anche la piazza». Dopo le polemiche dei giorni scorsi e le proteste dei residenti per il ponteggio sistemato tra le vie Vittorio Emanuele e La Marmora di fronte a Su Grifoni Mannu, diventato ricettacolo di rifiuti di ogni genere, il nuovo proprietario dell’abitazione, l’impresario Davide Marras, chiarisce la questione.

E intanto ieri ha inviato anche gli operai per portare via tutta la spazzatura gettata dagli incivili sotto l’impalcatura. Non solo: nei prossimi giorni, con l’autorizzazione della Polizia locale, piazzerà sul ponteggio anche le telecamere in modo che chi si azzarda a depositare buste e ingombranti sarà subito ripreso e denunciato.

Il proprietario

«All’inizio» racconta Marras, «eravamo stati contattati dal proprietario dell’immobile che si affaccia sulla piazzetta di Su Grifoni Mannu, per una semplice messa in sicurezza del vecchio edificio, ci siamo resi conto che le pareti erano in fase di crollo, così che per evitare il peggio è stato necessario montare subito l’impalcatura». Quando però ha scoperto che lo storico edificio era in vendita ha deciso di acquistarlo. Ma iniziare subito i lavori non è stato possibile, «trattandosi di un immobile che si trova in pieno centro storico» dice Marras, «è necessario presentare prima un progetto di ristrutturazione e poi attendere l’ok degli uffici comunali. Fino a quando non ci arriva il via libera non possiamo cominciare l’intervento». E per i problemi di stabilità, «non è possibile smontare il ponteggio che sorregge la facciata in attesa dell’intervento».

Le telecamere

E aggiunge: «Ci dispiace per i disagi segnalati dai residenti. Purtroppo gli incivili hanno gettato dei rifiuti. Adesso abbiamo provveduto a ritirarli e parleremo con il Comune di questa situazione. Metteremo, con le dovute autorizzazioni, le telecamere in modo da capire chi sono i responsabili». Quartese doc, nato in via Mori a pochi passi da via La Marmora, Marras conosce bene la storia di Su Grifoni, la fontana più antica della città e ha tutte le intenzioni di recuperare anche lo spazio di fronte alla vecchia casa. «Abbiamo già parlato con il Comune» dice l’impresario, «perché vorremmo sistemare anche la piazzetta, abbellirla e ristrutturare anche Su Grifoni per rendere di nuovo la fontana utilizzabile. Miei nonni e miei bisnonni raccontavano la storia dell’alluvione, che aveva duramente colpito la città».

Valore storico

E la storia di questa zona è in un’immagine simbolo che i quartesi più anziani conservano gelosamente in una cornice nel salotto di casa. C’è un gruppo di operai immortalato attorno a Su Grifoni Mannu, dopo l’alluvione del 1889 - S’unda manna - che spazzò via 500 case, uccise 25 persone mentre altre 2000 rimasero senza tetto. Posavano per una foto ricordo durante i lavori di sgombero delle macerie dopo il nubifragio. «Una volta conclusi i lavori di ristrutturazione», promette Marras, «vorrei realizzare sulla facciata un murales che riproduca questa foto, per fare un regalo a tutti i quartesi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

