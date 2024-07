Sistemato un defibrillatore nell’auto della polizia locale 

Nel 2016 Sinnai è diventato “Comune cardioprotetto” grazie la disponibilità di quattro defibrillatori piazzati in altrettante teche, a “Sa casermetta”, in pineta, nei pressi dei campi sportivi di Bellavista e di via Olimpia e in piazza Sant’Isidoro. A volere i primi quattro macchinari salvavita era stato l’assessore alla Sanità Roberto Demontis. Ora a disposizione del paese c’è un quinto defibrillatore consegnato alla Polizia locale. È stato sistemato in una delle auto in dotazione agli stessi vigili urbani che hanno anche partecipato al corso di formazione.

La cerimonia di consegna è stata fatta durante il “passaggio di campana”, tra il presidente uscente dei Lions, Giambattista Spina ed il suo successore Fabrizio Lecca. Un dono preziosissimo che i Lions hanno voluto fare a Sinnai. Un’ultima iniziativa della gestione Spina, nato dalla condivisione di intenti con il comando di polizia locale di Sinnai, che è referente del progetto “Comune cardioprotetto”.

Il Lions si è sempre distinto in iniziative per la tutela della salute. «Sono felice di aver concluso il mio mandato con questa importantissima iniziativa in collaborazione con la polizia locale di Sinnai», ha affermato il presidente uscente.

«La polizia locale è al servizio del cittadino - dice il comandante Giuseppe Fiori - Ora lo è ancora di più. La disponibilità del nuovo defibrillatore va vista proprio come un dono all'intera comunità». (r. s.)

