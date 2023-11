Sistemato  il giardinetto di via Turati  

È stato ripulito il giardinetto in via Turati passaggio obbligato per le tante persone che ogni giorno si recano al poliambulatorio Asl.

Lo spazio era diventato un letamaio, pieno di spazzatura di ogni genere e soprattutto piatti e contenitori di plastica lasciati da improvvisate gattare. I lavori sono stati portati avanti dalla clinica, perché anche se il giardinetto si trova in strada, confina con il terreno della casa di cura. Gli operai hanno provveduto anche a potare gli alberi e a tagliare radicalmente le siepi, malate, che da anni erano in assenza di manutenzione. Adesso piano piano dovrebbero ricrescere rigogliose e senza problemi.

Intanto continuano anche i lavori di potatura e sfalcio nei parchi e nei giardini pubblici da parte di Avr la ditta che si occupa della gestione del verde in città. Nei giorni scorsi sono state potate tutte le siepi in piazza XXVIII Aprile e sono state sistemate anche le aree verdi a Is Arenas.

