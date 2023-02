Sistemato il campo danneggiato dalle radici 

Un intervento atteso per rendere l’impianto più funzionale. Il Comune ha provveduto alla sistemazione del campo numero 4 del Tennis Club, al fine di garantirne la sicurezza ma anche il corretto svolgimento dell’attività agonistica e degli allenamenti. La società che ha in gestione la cittadella del tennis farà ora le rifiniture prima di metterlo a disposizione degli iscritti. Al Tennis club i campi sono quattro, tre in terra rossa, il quarto ha il fondo in cemento.

Le radici dei grossi alberi che delimitano la struttura hanno danneggiato nel tempo l’intero fondo di gioco creando spaccature e avvallamenti. Da qui l’intervento di ieri dell'amministrazione comunale con il rifacimento del fondo in bitume. Le rifiniture, prima che il campo possa essere utilizzato, saranno realizzate dal Tennis club. Gli impianti sono molto frequentati, in passato hanno ospitato anche manifestazioni a carattere nazionale e internazionale.

Il Comune è anche intervenuto nel bocciodromo comunale di “Bie Sinnai” facendo sostituire le vecchie lampade dei campi da gioco. L’obiettivo, è quello di migliorarne l’efficientamento energetico attraverso l’utilizzo della tecnologia a led che comporterà un risparmio economico per l’associazione sportiva che gestisce la struttura. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA