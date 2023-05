Sistemati i defibrillatori acquistati oltre cinque mesi fa 

Sono rimasti per mesi chiusi in un magazzino. «Per colpa della burocrazia», si affretta a giustificarsi l’assessore alle Politiche sociali Raffaele Vargiu. Ma, finalmente, la situazione sembra essersi sbloccata. «Il primo defibrillatore è stato installato, gli altri due arrivano la settimana prossima», annuncia Vargiu sabato scorso ha presenziato all'inaugurazione del primo Dae. I tre dispositivi erano stati donati alla comunità l’11 dicembre, in occasione della giornata dedicata alle associazioni di volontariato presenti nel territorio sansperatino. Le apparecchiature salvavita erano state comprate da diverse realtà: uno dalla Pro Loco in collaborazione con il 500 team San Sperate, un altro dalla in e poi quello acquistato dall'Avis. Proprio quest'ultimo è stato posizionato nella piazza Croce Santa lo scorso fine settimana. «Un bel momento, un grazie va anche ai proprietari della Bottega della carne che hanno messo a disposizione la corrente per il funzionamento del Dae. Negli altri due casi invece la corrente sarà del Comune. Questi dispositivi sono sotto la tutela delle stesse associazioni e saranno loro a farne la manutenzione».

Il ritardo? «Si sono presentate problematiche impreviste e gli uffici tecnici erano pronti addirittura a indicare nuovi posti per l'installazione. Alla fine tutto andrà secondo i piani: i prossimi due defibrillatori si troveranno in piazza Gramsci e alla fermata Arst delle scuole elementari. Tutti hanno un allarme e sono tenuti sotto controllo per evitare attacchi vandalistici».