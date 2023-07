Sistemati gli autovelox nelle strade più a rischio 

Un deterrente all’alta velocità per garantire maggiore sicurezza ai pedoni e agli autombilisti che circolano nelle strade dell’isola di San Pietro.

Da lunedì saranno attivi gli autovelox posizionati dal Comune su alcune zone urbane ed extraurbane, considerate sensibili per traffico e velocità. Tra le località in cui sarà attivo l’autovelox c’è anche il Giunco, la strada in cui due anni fa una ragazza perse la vita, investita da un’auto mentre faceva jogging.

Sistemata la segnaletica, è ora di partire con gli autovelox, distribuiti dentro la cittadina e nelle strade verso le spiagge. «Lo consideriamo un passo avanti importante per la sicurezza urbana - dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - ogni mese, così come prevede la legge, pubblicheremo il calendario delle postazioni attive. Gli autovelox saranno strumenti utili per la sicurezza di tutti». I limiti di velocità nelle strade presidiate dagli autovelox non subiranno cambiamenti: 30 chilometri orari nella via Pertini, nella strada Canalfondo e nella strada per Macchione, 50 chilometri orari invece è il limite nella strada per le spiagge, particolarmente frequentate nella stagione estiva. Da lunedì quindi, nelle postazioni che saranno preventivamente comunicate, i rilevatori di velocità saranno attivi e pronti a registrare i superamenti dei limiti consentiti, a cui seguiranno le sanzioni per eccesso di velocità.

