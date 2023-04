Sistemati gli accessi a Villarios 

Proseguono a Villarios i lavori di sistemazione di alcune zone del paesino. Dopo la riqualificazione del sagrato della parrocchia di San Giuseppe, i cantieri hanno interessato anche gli accessi alla frazione di Giba .

Si tratta degli accessi al paese dalla statale 195 che da San Giovanni Suergiu conduce a Giba, tramite la via Porto Pino: sono state sistemate le aiuole spartitraffico, i cordoli con la colorazione giallo-nera che risultano visibili anche in condizioni di scarsa visibilità in uno svincolo che si presentava in pessimo stato manutentivo. Come spiega Andrea Pisanu sindaco di Giba: «Abbiamo utilizzato fondi comunali per dare il giusto decoro a più zone del nostro territorio comunale. Questo è solo uno degli interventi che intendiamo realizzare per rendere i nostri paesi più belli di quanto già non siano». Stessi lavori sono stati effettuati nell’altro ingresso del paese a cui si accede dalla strada provinciale 73.

