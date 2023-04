Sistemati cinquanta cartelli salva-ciclisti 

Installati dalla Provincia oltre cinquanta cartelli salva-ciclisti sulle strade della Nurra. Un’iniziativa finanziata con le risorse dell’ente e destinata ad allertare gli automobilisti raccomandando loro attenzione e prudenza in presenza dei tanti cicloamatori che percorrono le strade. Nello specifico la segnalazione, non ancora prevista dal legislatore come obbligo nel Codice della strada, indica la necessità di superare i ciclisti mantenendo almeno un metro e 50 di distanza. Ma gli avvisi sistemati nelle aree che vanno dall’Algherese alla Provinciale per Capo Caccia, o l’Argentiera e Baratz fino a Stintino, intendono essere solo l’inizio di una cartellonistica da diffondere nel resto del territorio. Con l’obiettivo di arginare il fenomeno delle morti in bicicletta che, solo nel 2021, ha fatto registrare un bilancio di 207 decessi e 15.571 incidenti. Ai quali aggiungere altre 471 croci, stavolta tra i pedoni, su un totale di 16.180 incidenti. L

Le vittime della strada crescono soprattutto in Sardegna, dove Oristano registra un impressionante + 140% rispetto al 2019. «Abbiamo infrastrutture e collegamenti insufficienti a garantire una viabilità sicura- commenta l’amministratore della Provincia Pietro Fois- per questo è doveroso ricordare massima prudenza soprattutto nei periodi di grande affluenza come quello che stiamo attraversando». (e. fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA