Sistemate tutte le pensiline 

Sono state risistemate tutte le pensiline alle fermate degli autobus di Iglesias.

Gli interventi di recupero e risistemazione sono stati realizzati sotto la guida dell’assessorato comunale alla Viabilità. I cantieri, operativi da giorni in città, sono stati curati dagli operatori Lavoras, nell’ambito del progetto comunale specifico. Dalla fermata principale della centralissima piazza Mercato, al Cuore Immacolato, passando per il quartiere di Serra Perdosa, all’altezza del ponte cavalca ferrovia, alla via Cattaneo, a pochi passi dall’ospedale Cto.

Le pensiline sono state realizzate anche nelle frazioni, a Nebida e Bindua.

Il materiale utilizzato è il legno marino e sono state completamente riverniciate. Purtroppo, gli atti vandalici avevano quasi distrutto quelle già esistenti, come ha sottolineato il vicesindaco Francesco Melis: «Abbiamo lavorato per restituire il decoro all’arredo urbano e alla città - ha spiegato - in seguito agli atti di vandalismo, le pensiline erano devastate e in pessime condizioni. Abbiamo dunque, programmato questi interventi non soltanto per una ragione legata al decoro ma anche e soprattutto, per offrire ai cittadini e ai pendolari un servizio adeguato alle loro esigenze. Cercheremo di prestare più attenzione in modo da evitare che le nuove pensiline siano oggetto di deplorevoli atti vandalici». Le pensiline in città avevano davvero bisogno di interventi mirati per restituire alla città un arredo urbano più decoroso e per offrire ai centinaia di pendolari che ogni giorno si muovo, da e per la città, un servizio migliore.

In questi giorni, intanto, il Comune è a lavoro per la rimodulazione del servizio urbano di linea. Si sono già tenuti diversi incontri con i vertici della azienda Arst per tracciare i possibili nuovi percorsi e rimodulare appunto il servizio di mobilità in centro tanto atteso. Una decisione molto importante, sotto il profilo della viabilità, in prospettiva dell’utilizzo dei nuovi mezzi elettrici dedicati al servizio urbano in città.

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