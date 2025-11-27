Sistemata la strada per le grotte 

C’è voluto addirittura il calcestruzzo (autorizzato dalla Soprintendenza) per sistemare i 500 metri più disastrati della più importante strada rurale di Domusnovas: quella che dalla grotta di san Giovanni s’inerpica fini a siti di Sa Duchessa e Tinì e arriva a Fluminimaggiore. Un tratto di strada in pendenza, da Sa Duchessa e Sa Baracca de su Sordau, talmente impraticabile da impedire ai più (mezzi di soccorso compresi) di godere di un’area ricca di boschi e di siti minerari ed archeologici (si arriva anche al tempio di Antas). C’è voluto un mese e mezzo di lavori e circa 65 mila euro. Non può che gioirne l’assessore all’Ambiente Stefano Soru: «Finalmente rimesso in sicurezza, grazie al personale di Forestas, il tratto più impercorribile di una strada fondamentale anche a livello turistico. Ora vogliamo sistemare anche il tratto verso Tinì (1,5 chilometri) ed i 2 chilometri verso Perda Niedda per completare il percorso ad anello». Piero Lusci, storico capocaccia, apprezza: «Era ora, di strada non ce n’era più e non potevano transitarvi nemmeno i mezzi di soccorso». Soddisfatto anche Antonio Farris, ex sindaco ed appassionato di trekking: «Il cemento? È stato autorizzato anche tra Antas e Baueddu a Fluminimaggiore e nel sito di Matzanni a Vallermosa: era indispensabile, ora occorre proseguire l’opera». Convinto anche Giovanni Paulis, fotografo e guida Wwf: «Tempo fa ho evitato che un camper rimanesse bloccato proprio in quel tratto. Il cemento non il massimo a livello ecologico ma sembra l’unico modo per garantire l’integrità della strada».

