VaiOnline
Domusnovas
28 novembre 2025 alle 00:22

Sistemata la strada per le grotte 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è voluto addirittura il calcestruzzo (autorizzato dalla Soprintendenza) per sistemare i 500 metri più disastrati della più importante strada rurale di Domusnovas: quella che dalla grotta di san Giovanni s’inerpica fini a siti di Sa Duchessa e Tinì e arriva a Fluminimaggiore. Un tratto di strada in pendenza, da Sa Duchessa e Sa Baracca de su Sordau, talmente impraticabile da impedire ai più (mezzi di soccorso compresi) di godere di un’area ricca di boschi e di siti minerari ed archeologici (si arriva anche al tempio di Antas). C’è voluto un mese e mezzo di lavori e circa 65 mila euro. Non può che gioirne l’assessore all’Ambiente Stefano Soru: «Finalmente rimesso in sicurezza, grazie al personale di Forestas, il tratto più impercorribile di una strada fondamentale anche a livello turistico. Ora vogliamo sistemare anche il tratto verso Tinì (1,5 chilometri) ed i 2 chilometri verso Perda Niedda per completare il percorso ad anello». Piero Lusci, storico capocaccia, apprezza: «Era ora, di strada non ce n’era più e non potevano transitarvi nemmeno i mezzi di soccorso». Soddisfatto anche Antonio Farris, ex sindaco ed appassionato di trekking: «Il cemento? È stato autorizzato anche tra Antas e Baueddu a Fluminimaggiore e nel sito di Matzanni a Vallermosa: era indispensabile, ora occorre proseguire l’opera». Convinto anche Giovanni Paulis, fotografo e guida Wwf: «Tempo fa ho evitato che un camper rimanesse bloccato proprio in quel tratto. Il cemento non il massimo a livello ecologico ma sembra l’unico modo per garantire l’integrità della strada».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Satta si dimette: primo scossone per la Giunta Todde

Il consigliere sassarese lascia l’Agricoltura e il gruppo dei Progressisti. Agus in campo 
Roberto Murgia
L’evento

I nuraghi e l’Unesco: «Crescita sostenibile»

Attrarre turisti per destagionalizzare «L’archeologia è fattore di sviluppo» 
Alessandra Carta
La vertenza

Contratto, oggi scioperano i giornalisti italiani

Il sindacato: «Serve un nuovo accordo». Gli editori: «Investiamo per qualità e occupazione» 
la festa di fdi

Meloni, sfida a Schlein e Conte

«Sì al confronto ad Atreju, ma voglio entrambi i leader dell’opposizione» 
garlasco

Nelle unghie di Chiara un Dna «compatibile» con quello di Sempio

Corrispondono 12 marcatori su 16 ma in un materiale molto degradato 
Il conflitto

«Stop alla guerra solo se Kiev lascia il Donbass»

Le condizioni di Putin: pronti a discutere il piano di pace Usa 
Imprese.

L’Isola laboratorio di finanza innovativa

Il nuovo corso della Sfirs per modernizzare il sistema del credito alle Pmi sarde 
Cristina Cossu
Il rapporto.

L’età della pensione in Italia salirà a 70 anni

Gli attivi caleranno del 35% entro il 2065 e il gender gap aumenterà 
Emergenza abitativa.

Case a pezzi, arrivano 4 milioni

Via al piano per l’edilizia popolare comunale: si comincia dagli alloggi vuoti 
Piera Serusi