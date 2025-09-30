Sistema nervoso coinvolto nell’1 per cento dei casi 

Quali complicanze neurologiche?

Nell’infezione da West Nile il sistema nervoso è coinvolto in meno dell’1% dei casi. Sono forme spesso gravi che si manifestano con meningite, encefalite o infiammazione del midollo spinale (mielite). La meningite è caratterizzata da cefalea, rigidità nucale, febbre, l’encefalite da confusione, sonnolenza, alterazione della coscienza fino al coma. In casi severi si osservano anche movimenti involontari, parkinsonismo, disturbi della coordinazione motoria e talora crisi epilettiche. La mielite si presenta con debolezza degli arti subacuta con possibile insufficienza respiratoria. La mortalità delle forme con interessamento neurologico è di circa il 10% dei casi.