«Sistema mafioso contro di me» 

«Non mi arrendo. I vigliacchi sappiano che io non ho paura. Fino all’ultimo respiro combatterò da donna libera». Michela Dessì, 37 anni, ex assessora al Turismo di Arbus, candidata alle ultime Regionali con Sardegna al centro 20venti, 859 voti, la più votata nel Medio Campidano e vice presidente di Coldiretti Sud Sardegna, sulla spiaggia di Piscinas è stata vittima di un atto intimidatorio: le ruote del suo fuoristrada sono state squarciate con qualcosa di appuntito, un chiodo o, forse, un cacciavite. Inoltre, il pick-up era cosparso di pipì. Dessì, che a marzo ha denunciato con un video sui social il fiume di veleni proprio a Piscinas, si è rivolta ai carabinieri della compagna di Villacidro e ha sporto denuncia contro ignoti per danneggiamento. I militari, coordinati dal maggiore Francesco Capula, hanno avviato le indagini. L’impianto di videosorveglianza può aver immortalato l’autore del sabotaggio.

Il racconto

«C’è un sistema intimidatorio di carattere mafioso nella comunità di Arbus contro me che sono una giovane attivista politica – denuncia Dessì – .Se qualcuno pensa di mettermi paura, di tapparmi la bocca per abbandonare il mio impegno politico, non è questa la strada. La violenza non mi ferma. Invito questi vigliacchi a un faccia a faccia. Abbiano il coraggio di dire da cosa o da chi sono spinti a farmi del male». A un tratto la voce trema: «Ho pianto, non lo nascondo, ma di rabbia. Sono gesti che impoveriscono il territorio. Spengono la voglia di lottare contro qualsiasi ingiustizia. Quante volte mi son sentita dire “vedi cosa succede ad esporsi. Non ne vale la pena”. Invece sì, ne vale sempre la pena. Niente e nessuno mi farà abbassare ai livelli di certa gente».

I precedenti

L’episodio di giovedì a Piscinas, scoperto giovedì intorno alle 18 nel parcheggio vicino alla passerella dopo una giornata al mare, è il terzo gesto contro l’ex assessora. A raccontarlo è lei stessa, con dovizia di particolari che evidenziano quanto i fatti l’abbiamo segnata. «La prima volta – ricorda ancora Michela Dessì – fu a maggio del 2019, i soliti stupidi incendiarono la mia auto, la mia prima auto, nel centro abitato. Da ottobre del 2021 a febbraio 2022, mi hanno controllato tramite un Gps con microfono posizionato nella mia macchina. E non c’è due senza tre: l’ultimo sempre alla vettura: gomme tagliate e urina ovunque. Il fatto che il fuoristrada sia unico nella zona, chiunque abbia agito l’ha fatto per colpire me».

La solidarietà

Il sindaco, Paolo Salis, dice: «Siamo di fronte a un atto da censurare con forza. Significa che nonostante il nostro impegno istituzionale e il lavoro svolto dalle forze dell’ordine per presidiare il territorio, diventa normale agire indisturbati contro i cittadini. A Dessì e alla sua famiglia esprimo solidarietà a nome della comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA