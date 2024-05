Sistema Liscia, un modello per il resto dell’Isola 

Si potrebbe chiamare il miracolo del Liscia, ma miracolo non è. In un allarmante quadro di emergenza idrica della Sardegna, l’unico sistema idrico su dieci in regime ordinario è quello della Gallura. Gli altri nove sono in allerta o, quello del Cixerri, in piena emergenza. ll lago artificiale di Calamaiu (Luras) al 30 aprile aveva invasato 84 milioni di metri cubi d’acqua, l’ottanta per cento rispetto alla portata massima consentita (104 milioni di metri cubi). Una riserva d’acqua che consentirà la gestione ordinaria per l’uso civile e per quello irriguo, una situazione del tutto diversa e migliore rispetto al resto dell’Isola. Certo, considerando il dato della fine di aprile dell’anno scorso, si capisce che anche in Gallura c’è un problema. Però, nonostante i 14 milioni di metri cubi d’acqua in meno rispetto alla primavera 2023, le riserve strategiche sono intatte.

Il sistema idrico gallurese è un modello per diverse ragioni, al netto della media annua delle precipitazioni superiore rispetto ad altre zone della Sardegna. Il fatto è che, dopo una lunga battaglia, nel 2005 arrivò il collaudo definitivo dello sbarramento di Calamaiu. L’ente che ha ottenuto questo storico risultato è il Consorzio di Bonifica della Gallura, allora soggetto gestore dell’invaso (successivamente passato all’agenzia regionale Enas). Il Consorzio, nel 2005 guidato dal Fedele Sanciu, prima di perdere la gestione del Liscia ha lavorato in tutti i modi per valorizzare e accrescere la risorsa idrica strategica di Calamaiu e i risultati oggi si vedono. E ancora oggi il Consorzio lavora per il recupero di milioni di metri cubi d’acqua, di recente è stato chiuso un accordo con i comuni di Arzachena, Luogosanto e Tempio. La gestione di Enas è virtuosa, ma il Consorzio di Bonifica della Gallura sta cercando l’autosufficienza per le esigenze delle aziende agricole e in questo modo si limita il prelievo dall’invaso del Liscia. Spiegano il presidente e il direttore del Consorzio, Marco Marrone e Giosuè Brundu: «Abbiamo previsto nuovi interventi volti al recupero della risorsa idrica. Ad esempio, con l’acqua proveniente dalla località del Monte Tova e le opere di distribuzione irrigua verso la piana di Bassacutena, possiamo alimentare una area irrigua di Arzachena Nord, e la piana di Luogosanto, per una superficie di 1400 ettari».

