Sistema innovativo nella raccolta dei rifiuti 

Rivoluzione tecnologica nella raccolta differenziata dei rifiuti a Macomer. Il sistema innovativo sarà illustrato ai cittadini negli incontri pubblici in programma per tutto settembre. Si tratta di uno tra i primi e i più originali in Sardegna. «Vogliamo migliorare il servizio - dice l’assessore all’Ambiente, Toto Listo - ponendo in campo l’evoluzione tecnologica e affidando la gestione a una società specializzata. Il nuovo appalto sarà sicuramente a partire dal prossimo inverno. In questo contesto ci sarà l’inserimento della cosiddetta tariffa puntuale, dove più diminuisce il secco e più la tariffa si abbassa». I mastelli, le buste e il resto saranno chippati, per avere un maggiore controllo nella separazione dei rifiuti da parte dell’utente.

«Tutti dovremo capire come funzionerà il nuovo sistema. Lo faremo coinvolgendo i cittadini, attraverso incontri pubblici, con un confronto diretto tra loro, gli amministratori e i tecnici - dice Listo - inizieremo le riunioni già dai primi settembre e proseguiremo, coinvolgendo tutti i rioni della cittadina».

RIPRODUZIONE RISERVATA