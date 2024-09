Sistema fognario, via ai lavori 

Dopo un lungo iter, il quartiere di Santo Stefano si prepara ad accogliere il nuovo collettore fognario, un’opera fondamentale che consentirà di convogliare anche i reflui provenienti dal collettore di Sinnai, Settimo e Marcalagonis.

I lavori, portati avanti da Abbanoa, hanno preso il via ieri mattina. Prima di procedere con gli scavi, previsti a ottobre, gli operai hanno iniziato i rilievi e le video ispezioni che andranno avanti per tutto il mese di settembre.«È stato necessario attendere la fine di agosto per avviare gli interventi», spiegano da Abbanoa in una nota, «perché la zona è soggetta alle prescrizioni di tutela dell’avifauna del Parco di Molentargius che impedivano di procedere già nei mesi scorsi».A realizzare l’opera è l’impresa cagliaritana “Aurelio Porcu e Figli”.

Video ispezioni

Le video ispezioni sono necessarie per verificare lo stato attuale di opere, in particolare di un tratto di via Della Musica che non era stato completato in un precedente appalto, interrotto con la rescissione del contratto con l’impresa che stava realizzando i lavori.I rilievi sono quelli preliminari per l’allestimento del cantiere. In contemporanea arriverà anche tutto il materiale necessario per realizzare le opere; tubazioni, calcestruzzo e altro.

Stanziati 9 milioni

«Il progetto, per cui sono stati stanziati quasi 9 milioni di euro (in parte da fondi Pnrr e Por, in parte direttamente dal bilancio di Abbanoa)», si legge ancora nella nota, «riveste la massima priorità nel piano degli investimenti del Consiglio d’amministrazione del Gestore unico guidato dal presidente Franco Piga».

È prevista la realizzazione di circa un chilometro e mezzo di condotte che in buon parte saranno posizionate con la tecnologia “microtunneling” che consente di posare le tubature sottoterra senza scavare in superficie. In pratica si realizza un pozzetto all’inizio del punto di scavo., poi si utilizza un’apparecchiatura che trivella sotto terra in orizzontale e fa tutto il tracciato dove viene poi infilata la condotta, senza rompere l’asfalto da parte a parte, e creando così meno disagi.

Il piano

Il piano dei lavori è pronto: un primo tratto di condotta sarà realizzato dietro la scuola media “Porcu Satta”, dall’impianto di sollevamento fognario presente nei pressi dell’incrocio tra via Bizet e via Malipiero sino all’incrocio tra via Turati e via della Musica.

Servirà a convogliare anche i reflui provenienti dal collettore di Sinnai, Settimo e Maracalagonis. Il secondo tratto proseguirà lungo via della Musica e arriverà all’altezza dell’incrocio con via Parini (lato Molentargius) dove, vicino al campo sportivo, sarà realizzata una nuova stazione di pompaggio.

Da questa stazione partirà un’altra condotta che passerà lungo via Don Giordi fino a collegarsi a un collettore fognario esistente che porterà i reflui sino al depuratore consortile di Is Arenas.

