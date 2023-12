Sistema dunale, via al bando 

Uffici sguarniti in piazza Eleonora e per la redazione del progetto di “riqualificazione ambientale, ripristino e salvaguardia del sistema spiaggia duna di Torrerande” il Comune ricorre all’incarico esterno. L’amministrazione civica non vuole correre rischi e per rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma del finanziamento da 700mila euro assegnato dalla Regione, ha stabilito di affidare direttamente il contratto attraverso la piattaforma SardegnaCat, previa consultazione di più operatori economici. L’importo per l’esecuzione del servizio è di 53mila 857 euro più Iva, per un importo totale di 68mila 369 euro, e la modalità di selezione seguirà il criterio del minor prezzo. Il professionista che otterrà l’incarico, avrà cinquanta giorni di tempo per la redazione del progetto di fattibilità economica e altri quaranta per il completamento del progetto esecutivo. L’intervento rientra nel secondo stralcio del programma di spesa triennale della Regione per la riqualificazione ambientale e la salvaguardia dell’erosione costiera che per il biennio 2022-2023 mette in campo quattro milioni di euro. (m.g. )

