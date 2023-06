Sistema dell’ospitalità, incontro Comune-operatori 

Nel 2001 su cento case destinate a abitazione principale, trentacinque erano a disposizione dei turisti. Oggi sono più di 30mila le abitazioni censite e oltre la metà risultano nel mercato delle vacanze. Si stima che ci siano dai 22 ai 40mila posti letto disponibili. Moltissimi, però, ancora sfuggono al fisco. Ed è per questo che l'assessorato allo Sviluppo Economico del Comune algherese sta portando avanti ormai da diversi anni un piano per convincere i pirati dell'accoglienza a lavorare alla luce del sole. Si chiama Sio, Sistema integrato dell'ospitalità, e promette diversi vantaggi, tra cui quello di dotare le strutture registrate di una Hospitality Card e di fregiarsi dei marchi di qualità di cui il Comune dispone. Alghero Family, Alghero Pet Friendly, per cominciare, ma anche il Corallium Rubrum e quello del Distretto rurale appena nato.

Ieri pomeriggio nella sala de Lo Quarter gli assessori allo Sviluppo Economico e al Turismo, Giorgia Vaccaro e Alessandro Cocco, insieme al funzionario Vanni Martinez, responsabile del Sio, hanno tenuto un incontro con gli operatori turistici della città per fare il punto alla vigila della stagione. C’era da rinfrescare le regole sull’imposta di soggiorno perché il Consiglio comunale di recente ha introdotto alcune novità tra cui l’esenzione per le persone con disabilità e il loro accompagnatore. La sala era gremita e una seconda riunione è stata annunciata in autunno.

