Sistema bibliotecario, un nuovo servizio on line per gli iscritti 

Medialibrary on line è il nuovo servizio attivato nell’ambito del Sistema bibliotecario Città territorio dell’Unione dei Comuni del Guilcier. Da gennaio, per gli utenti delle biblioteche collegate al sistema Città territorio, è possibile effettuare la registrazione e l’accesso a MediaLibraryOnline. L’Unione dei Comuni ha infatti ricevuto un apposito finanziamento. Per iscriversi al servizio è sufficiente essere utenti abilitati in una delle biblioteche del sistema bibliotecario Città territorio e avere un account di posta elettronica. Diversi i contenuti disponibili per gli utenti e accessibili da Pc o da dispositivo mobili e Lim per la scuola. Tra questi oltre due milioni di oggetti digitali ad accesso libero, consultabili da tutti senza limitazioni. Nella sezione edicola del portale è possibile inoltre leggere gratuitamente oltre 7000 quotidiani e riviste consultabili in versione digitale. Per avere informazioni è possibile consultare il sito https://www.medialibrary.it/home/index.aspx o rivolgersi direttamente agli operatori in biblioteca. La piattaforma di prestito digitale è la più grande collezione di contenuti per tutte le biblioteche italiane, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. ( a. o .)

RIPRODUZIONE RISERVATA