Sistema bibliotecario Monte Linas, nuovo bando 

Al via il nuovo bando di appalto per la gestione del sistema bibliotecario Monte Linas, costituito da 11 biblioteche dislocate su 7 comuni (Arbus, Gonnosfanadiga, Pabillonis, Guspini, San Gavino Monreale, Sardara, Villacidro), di cui fanno parte anche la biblioteca comunale Gramsci, la Mediateca comunale De Andrè e la biblioteca scolastica del liceo Piga di Villacidro.

Il valore dell’appalto è pari a 671 mila euro ed è riferito al periodo tra il maggio 2023 al 31 dicembre 2024, con contratto rinnovabile. La scadenza per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati è fissata al 27 febbraio e le domande saranno gestite attraverso il sistema informatico di SardegnaCAT. Attualmente il sistema bibliotecario Monte Linas è curato dalla Sisar che conta 12 dipendenti.

«Il prestito e la consultazione dei libri a Villacidro sono ampiamente utilizzati. Gli ingressi mensili in biblioteca sono fra i 450 e i 500 e il servizio è aperto tutti i giorni», specifica l’assessore alla Cultura, Christian Balloi. «La mediateca apre al pubblico per prestito una volta a settimana ma offre altri servizi, sia provinciali sia di associazioni locali. Ci piacerebbe impiegare i ragazzi che faranno il servizio civile in Comune e ampliarne gli orari di apertura». ( m. m. )

