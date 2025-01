Sisma in Tibet: 126 le vittime 

Pechino. Il Tetto del mondo è tornato a tremare con estrema violenza. Un terremoto di magnitudo 6,8 ha scosso ieri mattina buona parte dell’Himalaya a partire dal Tibet, la vasta regione della Cina occidentale, causando almeno 126 morti e circa 200 feriti, di cui una trentina in condizioni gravi, secondo il bilancio diffuso dai media statali di Pechino. Procedono, malgrado le temperature sotto lo zero, le operazioni di soccorso alla ricerca dei numerosi dispersi intrappolati sotto le macerie, in linea con gli «sforzi totali» richiesti dal presidente Xi Jinping. Il sisma principale, registrato alle 9.05 locali (2.05 in Italia) e di magnitudo 7.1 per lo Us Geological Survey, ha avuto l’epicentro nell’altopiano al confine con Nepal e Buthan. La regione è scarsamente popolata, ma piccoli villaggi sono incastonati nelle valli.

