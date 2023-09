Sisma in Marocco, oltre 1.300 morti Rovine a Marrakech 

Rabat. Un boato ha squarciato la notte marocchina, trasformandola in «una notte da incubo»: qualcuno ha pensato all'esplosione di una bomba, altri «a un aereo che si era schiantato sull'hotel». Era invece la scossa di terremoto di magnitudo 7.0 che, poco prima della mezzanotte locale, ha devastato il centro del Paese, danneggiato l'antica città di Marrakech e ucciso oltre mille persone. I feriti sono più di 1.200, di cui centinaia versano in gravi condizioni.

Trenta secondi

Il bilancio delle vittime appare purtroppo destinato a salire, man mano che i soccorsi raggiungono zone remote e prive di comunicazioni e mentre si scava tra le macerie, il re Muhammad VI ha decretato tre giorni di lutto nazionale. Il Centro per la ricerca scientifica e tecnica del Marocco ha individuato l'epicentro nel villaggio di Tata N'Yaaqoub, nella provincia di Al-Haouz: una zona montuosa che si trova a una settantina di chilometri da Marrakech, patrimonio Unesco dell'Umanità, dove le parti più fragili delle mura che circondano la medina sono crollate, così come il minareto di una piccola moschea. La scossa, durata 30 secondi che a molti sono sembrati «un'eternità», è stata avvertita lungo tutta la dorsale dell'Atlante e dall'altro versante della catena montuosa a Casablanca fino a Rabat, e ha provocato danni nel raggio di oltre 400 chilometri. Il moto ondulatorio è stato sentito anche nella vicina Algeria - che al momento non ha segnalato vittime né danni - ed è arrivato fino al sud della Spagna e delle Canarie. I social restituiscono decine di filmati di telecamere di sorveglianza in cui si vede l'esatto momento, erano le 23.11 di un venerdì sera ancora estivo, in cui la vita all'aperto, fatta di passeggiate e giochi di piazza, passa dalla normalità ai muri che si sbriciolano alzando colonne di polvere e alla fuga precipitosa.

Il cordoglio dei leader

Qualcuno è stato colto nel sonno, chi non è rimasto sepolto ha cercato la salvezza per strada, accampandosi poi per la notte come poteva. La vasta area del Paese colpita è molto frequentata dai turisti, anche italiani. La notizia e le immagini della devastazione hanno subito fatto il giro del mondo, raggiungendo anche i leader mondiali riuniti a Delhi per il vertice del G20. La tragedia del Marocco ha unito per una volta anche i sentimenti dei due acerrimi nemici, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello russo Vladimir Putin, che hanno espresso le proprie condoglianze. Papa Francesco ha inviato un telegramma per esprimere «dolore e solidarietà». Dall'Italia il presidente Sergio Mattarella ha scritto un messaggio al re Muhammad VI per partecipare la sua «immensa tristezza» e «manifestare disponibilità a contribuire ai soccorsi». Anche l'Algeria ha offerto aiuti al «fraterno popolo marocchino» e ha deciso di aprire il proprio spazio aereo per consentire ai voli umanitari di raggiungere il Marocco: Algeri lo aveva chiuso agli aerei civili e militari marocchini nel 2021 dopo aver interrotto le relazioni diplomatiche con Rabat.

La mobilitazione

Le operazioni di soccorso continuano senza sosta, tanti hanno risposto all'appello delle autorità a donare sangue per i feriti, con lunghe file davanti ai centri trasfusionali. Organizzazioni internazionali si sono già attivate, ma le previsioni sono drammatiche: secondo la Croce Rossa «il Marocco potrebbe aver bisogno di aiuto per anni».

