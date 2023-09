Sisma, il re visita i feriti  

Dopo le critiche per la sua assenza mentre il Paese scavava tra le macerie e contava i quasi 3 mila morti del terremoto, il re del Marocco Muhammad VI è riapparso: ha visitato i feriti nell'ospedale universitario di Marrakech e ha donato il sangue per loro. Dalla notte del sisma non si era mai fatto vedere, limitandosi a decretare tre giorni di lutto nazionale e a lanciare un appello alla preghiera. Intanto Emmanuel Macron ha definito «infondate» le polemiche per il rifiuto del Marocco agli aiuti proposti dalla Francia.