S’Isca Manna, punto ristoro agli scout 

Garantire la custodia e la salvaguardia dell’ex punto di ristoro di S’Isca Manna. È l’obiettivo del Comune di Serdiana, che ha firmato l’atto di indirizzo per la gestione della struttura inserita in un’area naturalistica di grande pregio. La volontà è di affidare l’immobile al Gruppo Scout Ages in comodato d’uso gratuito per 12 mesi, in attesa di inserire il bene nel Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari. Considerati i tempi lunghi per il varo del Piano, si è deciso di affidare al gruppo Scout l’ex punto di ristoro con il fine di garantirne la vigilanza e la manutenzione ordinaria. L’associazione, firmato il contratto, utilizzerà lo spazio per attività di educazione ambientale.

«Abbiamo accolto con favore la proposta di Ages – premette il sindaco Maurizio Cuccu – è un progetto pilota per la valorizzazione dei siti naturalistici. S’Isca Manna è un’ampia area verde lontana dalle zone più conosciute del nostro territorio, occupate da vigneti e uliveti. La presenza del gruppo Scout può favorire l’avvicinamento ai temi ambientali dei giovani attraverso attività mirate».

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dell’ex punto di ristoro e i costi delle utenze saranno a carico del concessionario, che avrà anche l’onere della cura del verde. Per la ristrutturazione dell’immobile, il Comune ha stanziato nei mesi scorsi 44mila euro. Un intervento per rendere più funzionale il fabbricato in vista di una possibile assegnazione futura a un nuovo operatore economico. La precedente concessione è scaduta il 31 dicembre scorso.

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