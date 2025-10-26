VaiOnline
Nuoro.
27 ottobre 2025 alle 00:35

“Sisaia”, guida virtuale al Museo  

Una donna prenuragica dialogherà con i visitatori sotto forma di chatbot 

«Abbiamo appena pubblicato l’avviso per l’indagine di mercato sui lavori che si terranno nel piano oggi occupato dall’allestimento» premette il direttore del Museo archeologico di Nuoro, Antonio Cosseddu. «Con circa 900mila euro di fondi ministeriali ricostruiremo la struttura. Partiremo da una scatola vuota». Una “scatola” da riempire con idee innovative, magari in arrivo dalla “maratona creativa” ribattezzata Nova, andata in scena nel fine settimana dalle parti di piazza Asproni. Poi, con un nuovo sito internet impreziosito dall’intelligenza artificiale: Sisaia, donna prenuragica vissuta 3800 anni fa, prende vita sotto forma di chatbot interattivo.

Nuovo corso

Il museo barbaricino valorizza la sua storia sconfinata attraverso la tecnologia. La relazione con i visitatori diventa così più profonda e dinamica, senza dubbio immersiva. «Abbiamo scelto di utilizzare solo dati validati scientificamente» rimarca Cosseddu. Come dire, va bene l’intelligenza artificiale, vanno bene gli strumenti più avanzati per garantire un prodotto differente, ma tutto dev’essere vero e corrispondente alle fonti. «Sì, per quanto declinata in vari modi, siamo certi che l’informazione sarà sempre veritiera» ripete il direttore dell’Archeologico. La narrazione poggia sulla figura di Sisaia. Gli utenti potranno dialogare con “lei”, porre domande e ricevere risposte formulate in un linguaggio chiaro e accessibile. La strada è tracciata, i contenuti e le novità però continueranno ad arrivare. L’educazione di questa personalità sintetica, fanno sapere dalla struttura museale, è un processo in continua evoluzione, destinato ad arricchirsi nel tempo con nuove conoscenze e approfondimenti. Sito internet ma non solo: Sisaia sarà protagonista anche di un personaggio animato pensato per i più piccoli, capace di accompagnarli con curiosità e meraviglia nei racconti del suo tempo, trasformando l’archeologia in un’esperienza sempre più appassionante.

Team

Il progetto del nuovo sito internet porta la firma dello studio nuorese Inoke. Tra scelte mirate e una rinnovata centralità del pubblico. «Per giungere al volto definitivo di Sisaia abbiamo fatto diversi prototipi» ammette Federica Serra, direttrice creativa di Inoke. «Dopo varie sperimentazioni, i test ci hanno dato il personaggio che volevamo. Doveva essere soprattutto accattivante, in modo da poter coinvolgere i bambini ed essere immediatamente riconoscibile. Per i più piccoli ora abbiamo realizzato un trailer, poi arriveranno altri piccoli video: ci aiuteranno a raccontare la quotidianità di Sisaia».

Maratona creativa

Ispirata al format internazionale Museomix, Nova ha coinvolto 15 partecipanti chiamati a lavorare fianco a fianco per ideare strumenti capaci di rendere il museo più accessibile e coinvolgente per pubblici diversi. Natascia Demurtas, assessora comunale alla Cultura, spiega: «Nuoro rafforza la sua “svolta culturale”. Guardiamo al 2026, all’anno deleddiano».

