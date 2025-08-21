Sirotić al Budoni Lanusei, c’è Dyguda 

Il mercato estivo è ancora in movimento tra conferme di peso e nuovi volti pronti a lasciare il segno. In Serie D il Budoni mette a segno un altro colpo interessante: arriva in biancazzurro Roko Sirotić, attaccante classe 2007 proveniente dal NK Umag-CC Umago (quarta serie croata). Nato a Fiume, si è distinto per grinta e gol importanti nel campionato croato e ora è pronto a misurarsi con il calcio italiano.

Una conferma fondamentale per il Monastir neopromosso: Santiago Nagüel sarà ancora alla guida del centrocampo biancoblù. L’argentino, classe 1993, è stato tra i protagonisti della promozione dopo una carriera che lo ha visto protagonista anche in Copa Libertadores e Copa Sudamericana, con oltre cento presenze nella Primera División argentina. Giunto in Sardegna nel 2022 al Bonorva, si è distinto per qualità ed esperienza contribuendo in modo determinante all’ascesa del Monastir. Ha indossato anche la maglia della Cos.

In Eccellenza l’Iglesias lancia un messaggio chiaro con l’arrivo di Joel Salvi Costa. Il brasiliano classe 1997, con esperienze in Copa del Rey e nell’Eccellenza veneta, sarà il riferimento offensivo dei rossoblù per la stagione. Ha indossato le maglie di Salamanca e Montijo in Spagna e Alijustrelense in Portogallo e quella dello Schio in Italia. Il Lanusei ingaggia un nuovo portiere: si tratta del 19enne polacco Alan Dyguda.

In Promozione la Baunese si affida ancora alla sua bandiera Sergio Mereu, che ha raggiunto quota 500 presenze e 180 gol, un record per il club. A causa di un infortunio, la fascia da capitano è passata a Danilo Incollu, perno del centrocampo, mentre la panchina resta saldamente nelle mani di Mario Masia. In casa Ovodda torna il classe 2008 Giuseppe Urru In Prima categoria il Santa Giusta ritrova Giovanni Amendola dopo le esperienze del 2013/14 e 2014/15. Un rinforzo importante per il centrocampo di mister Sau.