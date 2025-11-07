Aveva chiesto che nel suo ultimo viaggio si fermasse per qualche minuto davanti al palazzo di giustizia. I coleghi lo hanno accontentato aspettando davanti al Tribunale il passaggio del feretro di Siro Anedda, l’ex presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati scomparso mercoledì pomeriggio a Cagliari. Ai funerali, celebrati a Lanusei, tantissimi colleghi e amici. RIPRODUZIONE RISERVATA
Lanusei.
08 novembre 2025 alle 00:29
Siro Anedda, l’addio davanti al Tribunale
