Sirio Teatro, nasce il centro anti violenza 

L'associazione culturale Giuseppe Verdi insieme a Sirio Teatro Sardegna avevano preannunciato il progetto, descrivendolo nei dettagli.

Ora il centro di ascolto anti-violenza per donne e minori diventa realtà. Ideato dalle due associazioni monserratine, verrà presentato venerdì 16 febbraio alle 19.30 nella sede di Sirio Teatro, in via 31 Marzo 1943, la stessa che lo ospiterà dal giorno dopo la presentazione al pubblico (nel mentre si sta finendo di allestire la stanza d'ascolto per renderla più confortevole possibile).

Verrà gestito dalla onlus cagliaritana Luna e Sole con la presidente Marinella Canu e vari professionisti. La serata di presentazione dell'iniziativa sarà l'occasione per autofinanziare il centro - il progetto infatti è tutto a carico delle associazioni - dunque l'ingresso prevede un'offerta libera da parte dei partecipanti. Occorre prenotare al numero 3387131093.

