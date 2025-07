Siringhe nelle aiuole di piazza Sant’Efisio 

È allarme nella piazzetta Sant’Efisio, lo spazio tra le vie Garibaldi e XX Settembre nel cuore del centro storico cittadino, dove sono state ritrovate delle siringhe usate gettate nelle aiuole.

La piazzetta già da tempo, nelle ore notturna, accoglie sbandati e senza tetto che dormono nelle panchine ma mai si era arrivati a trovare siringhe, segno che qualcuno va nella piazza per drogarsi.

Lo stesso allarme era scattato qualche tempo fa anche nella parte posteriore della chiesa di Sant’Elena, verso l’ingresso di via Eleonora d’Arborea, dove alcuni tossicodipendenti si nascondevano nelle aiuole coperte dalle auto in sosta.

Così in città si torna a parlare di droga, dopo la chiusura di un servizio importante come era quello del Serd.Le porte si erano chiuse a gennaio del 2023 per via dei locali non più adatti a ospitare il servizio, quelli di via Cavour, ma da allora niente è stato fatto per cercare una sede più adeguata e magari, come hanno chiesto più volte i cittadini, lontano dal centro. La chiusura che era solo momentanea sta diventando definitiva, con buona pace degli utenti costretti a sopportare enormi disagi, dovendo andare a Cagliari anche solo per ritirare il metadone e così molti sono ripiombati nel baratro della dipendenza.

