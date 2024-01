«Siringhe ed escrementi nell’area riservata ai cani di viale Buoncammino» 

In viale Buoncammino, tra la passeggiata appena rifatta e piazza D’Armi, c’è un angolo terra di nessuno. Macerie, siringhe, rifiuti di ogni genere e addirittura – sotto le mura dell’ex carcere - il letto di un giovane che non ha trovato di meglio dove dormire. Oltre la staccionata tre aree riservate ai cani dove ne succedono di tutti i colori, soprattutto di notte, con il buio. La zona non è illuminata e diventa l’habitat di tossicodipendenti, che abbandonano le siringhe nel prato dove corrono gli animali, e di chi approfitta della fontanella per lavarsi dopo aver fatto i bisogni.

«Ho scritto anche al sindaco perché aveva dichiarato che avrebbe bonificato tutta la zona di Buoncammino, non solo la passeggiata», afferma Valentina Puddu, mentre il suo dobermann razzola nell’area cani. «Qui siamo in pericolo tutti i giorni. Di sera siamo totalmente al buio e la zona diventa il regno di barboni e tossicodipendenti che fanno i loro bisogni nell’area cani e abbandonano le siringhe sporche di sangue tra l’erba». All’esterno del recinto, se possibile, è ancora peggio. «Tra gli alberi è sorta una discarica dove viene abbandonato di tutto. Abbiamo chiesto di asfaltare la strada e di illuminare la zona, perché il buio rende complici». Valentina Puddu ha scritto al sindaco Paolo Truzzu. «Mi ha risposto grazie per la segnalazione, punto». (a. a.)

