Siringhe e spazzatura a due passi dall’asilo: «Ostaggi del degrado» 

Non c’è pace per gli abitanti della zona attorno a via Cinquini, via Serbariu e via Sirai, vicino al colle San Michele. Lo “spettacolo” a cui devono assistere ormai da tantissimi anni è sempre lo stesso: ancora oggi c’è una discarica a cielo aperto fatta di rifiuti di ogni genere, ma anche di tantissime siringhe abbandonate da chi, purtroppo, è vittima della tossicodipendenza. Nei cumuli si trovano anche fazzoletti sporchi di sangue, bottigliette di metadone, oltre a escrementi e urina. Il tutto, a ridosso delle case e, ancora peggio, a due passi da una scuola dell’infanzia tra via Serbariu, via Sirai e via Cinquini.

Cittadini esasperati

La discarica sorge su terreni cortilizi di proprietà di Area, l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa. «La zona non è di competenza del Comune», sottolinea il sindaco Paolo Truzzu. Sta di fatto che però, gli abitanti non ne possono più. «Abbiamo paura anche ad affacciarci perché, se per caso incrociamo lo sguardo di qualche persona che va a farsi la dose quotidiana, non si sa mai cosa può succedere», dice Manolo Russo, un residente. «Siamo diventati ostaggio di questo degrado, a me non interessa di chi è la competenza, ma che si agisca per trovare una soluzione che sia definitiva», aggiunge.

Chi abita in zona però ci tiene anche alla reputazione del quartiere: «Purtroppo molte persone pensano che chi riduce questi terreni a discarica sia gente che abita in queste palazzine», osserva amaramente Tiziana Ghiani, «invece non è così. Non sono del quartiere. Siamo noi a subire, perché oltre alla paura di mettere il piede su qualche siringa, non possiamo nemmeno aprire le finestre senza che arrivi l’odore nauseabondo di tutto ciò che c’è nella discarica». Il timore è anche che prima o poi qualcuno dia fuoco ai rifiuti: «Tutti questi cumuli di rifiuti e siringhe sono una miccia pronta ad esplodere», avverte Pasquale Caria, residente nelle case adiacenti. «Ci può essere il matto con il cerino in mano pronto a dargli fuoco», sostiene.

Gli ambientalisti