«Siringhe e pericoli davanti alla scuola» 

«Una grave situazione di degrado», la presenza di «rifiuti pericolosi come siringhe usate, vetri rotti e bottiglie di alcolici» e la «scarsa pulizia con la presenza di spazzatura e i bisogni dei cani»: tutto nel parco e nelle aiuole davanti all’ingresso della scuola primaria di via Talete che ospita alcune classi della primaria della direzione didattica del diciassettesimo circolo e, da quest’anno, una sezione del Convitto. E proprio i genitori del Vittorio Emanuele hanno inviato un esposto per denunciare quanto accade da tempo in una zona che sembra abbandonata e dimenticata.

L’allarme

Il documento, con tanto di foto, è stato inviato al sindaco di Cagliari, agli assessorati all’Ambiente, al Verde, all’istruzione e alle Politiche Sociali, al dirigente della Polizia Locale, alla Asl, all’Ufficio scolastico regionale e ai referenti delle scuole coinvolte, il rettore del Convitto nazionale e il dirigente del diciassettesimo circolo didattico. «Sin dall’inizio dell’anno scolastico», evidenziano i genitori firmatari dell’esposto, «sono stati riscontrati preoccupanti fenomeni di abbandono di rifiuti nelle vicinanze dei locali della scuola». In particolare «siringhe abbandonate, vetri rotti e bottiglie di alcolici, esito di una frequentazione notturna e diurna abituale». Una situazione preoccupante «in ragione della giovanissima età degli studenti che frequentano la scuola e per l’inconveniente igienico sanitario creatosi».

L’abbandono

Anche le aree verdi e il parco giochi sono in stato di abbandono. E i bisogni dei cani abbondano. Nel documento vengono segnalati inoltre l’occupazione di uno dei locali scolastici, l’ex casa del custode e l’assenza di delimitazione delle aree adibite alle attività scolastiche che consente così il libero acceso da parte di chiunque negli orari di apertura della sede provinciale dell’Avis. La richiesta è chiara: «effettuare le dovute verifiche, attuare un’approfondita pulizia e bonifica delle aree con immediata rimozione dei rifiuti presenti garantendo in futuro un maggiore presidio, pulizia e vigilanza di questi spazi per garantire la sicurezza degli ambienti scolastici frequentati da minori». Ora i genitori dei bambini aspettano una risposta in tempi rapidi.

