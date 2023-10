Siringhe e bottiglie nella piazza frequentata dai bambini 

«In piazza Rotary, in via Castiglione, sono tornati gli eroinomani. Serve un intervento del Comune perché si allontanino e perché si pulisca più spesso eliminando le siringhe, pericolose per i numerosi bambini che frequentano lo spazio verde».

Dopo le segnalazioni dei residenti, è un’interrogazione del consigliere comunale leghista Andrea Piras a riportare all’attenzione il problema.

«L’area verde è in prossimità della scuola primaria 17° Circolo e, conseguentemente, è frequentata da molti bambini, principalmente al mattino prima e dopo le lezioni ma anche nelle ore pomeridiane», premette Piras. «Negli ultimi tempi i fruitori dell’area hanno segnalato la mancanza di un controllo significativo sia sul piano della sicurezza che su quello della salubrità generale della piazza, frequentata da persone che fanno uso di droghe e alcol e che abbandonano sul posto siringhe, bottiglie e rifiuti di varia natura. Tali abitudini», evidenzia l’esponente del carroccio, «rendono lo spazio verde fonte di pericolo per i cittadini e, in particolare, per i bimbi che lo frequentano, costringendo spesso i genitori ad attivarsi in prima persona per provvedere quantomeno a una pulizia sommaria dei luoghi. Di recente è stato peraltro segnalato allo scrivente un episodio di uso di droga per via venosa in pieno giorno davanti agli occhi dei bambini che erano appena usciti da scuola».

Da qui l’interrogazione al sindaco Truzzu e all’assessore alla Pianificazione strategica e allo sviluppo urbanistico e Verde pubblico Angius «per sapere se siano a conoscenza dei fatti e quali misure intendano adottare per garantire la sicurezza e la cura della piazza».

