Siringhe davanti ai cancelli della scuola 

Siringhe usate davanti alla scuola di via degli Albatros, a Frutti d’Oro. Sono state ritrovate proprio fuori dai cancelli della scuola elementare e accanto all'oratorio frequentato quotidianamente da numerosi bambini. La notizia si è diffusa rapidamente tra gli abitanti della lottizzazione.

La scuola

Non si è fatta attendere la presa di posizione del dirigente scolastico Gian Matteo Sabatino, 58 anni: «Ho immediatamente allertato l'ufficio tecnico del Comune che ha provveduto a ripulire l'area. Ma – sottolinea - non sono d'accordo nel definire Capoterra un far west. Sono arrivato qui 21 mesi fa e ho fatto in modo che alcune cose cambiassero, come la chiusura notturna dei cancelli del secondo circolo. Alcuni adolescenti, purtroppo, si trovano in situazioni di difficoltà e dovrebbero essere implementati i controlli in alcune zone. È importante che le scuole siano attive anche dopo l’oraio delle lezioni e che i giovani siano coinvolti. Attività didattiche mirate potrebbero essere un sano deterrente per evitare situazioni spiacevoli in futuro».

Le reazioni

Sulla vicneda interviene il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Efisio De Muru, 53 anni: «Esprimo profonda preoccupazione per questa problematica sociale che stiamo affrontando. Non posso ignorare il fatto che non solo coloro che fanno uso di droghe sono coinvolti, ma anche le comunità che vengono toccate da queste situazioni. È un fenomeno che crea disagio e paura nelle zone in cui si sviluppa e dobbiamo affrontarlo con determinazione. È fondamentale che siamo proattivi nell'affrontare questa situazione».