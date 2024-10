Siringhe abbandonate davanti all’oratorio «Subito le telecamere» 

All'abbandono indiscriminato di rifiuti di fronte all'oratorio Santa Maria Goretti in via Seneca, gli abitanti della zona ci sono abituati. Ma quello che ha destato più preoccupazione è stato il ritrovamento, nei giorni scorsi, di alcune siringhe a fianco a una panchina proprio di fronte all'oratorio.

Dopo una segnalazione fatta al vicesindaco Saverio De Roma dall'ex consigliera comunale Maria Antonietta Vacca (catechista a San Giovanni Battista De La Salle e collaboratrice dell'oratorio), sono state rimosse. Nonostante questo, però, sia i frequentatori dell'oratorio e della parrocchia, sia gli abitanti del quartiere, temono che possa ripetersi, anche alla luce del fatto che in diverse parti della città sono ricomparse siringhe abbandonate. «Mi preoccupa che ci possano essere persone che la notte vengono qui a farsi la dose quotidiana di droga e lascino le siringhe per terra, magari incentivati dall'abbandono dei rifiuti ormai endemico nonostante ci sia un'isola ecologica», afferma Manola Sechi, che frequenta la piazza e la chiesa. Antonello Onnis abita in zona e si dice “scioccato”: «I rifiuti non sono certo belli da vedere, ma le siringhe sono ancora peggio, considerato anche il fatto che l’oratorio è frequentato da molti bambini e ragazzini. Bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi, non è una situazione da sottovalutare». La richiesta degli abitanti della zona e dei frequentatori della parrocchia è quella dell’installazione di telecamere di videosorveglianza di fronte e dietro l'oratorio.

