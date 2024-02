Siringhe abbandonate, allarme nei parchi 

Siringhe ritrovate anche nell’area cani del parco Lineare, l’ennesima segnalazione a Selargius dove negli ultimi mesi si teme il ritorno dell’incubo droga e tossicodipendenza vissuto negli anni ’80. Da via Bixio a via Matteotti, ma anche in via Venezia, le siringhe - usate - vengono ritrovate quasi ogni giorni in diverse zone della città.

Un problema che i vertici del Municipio conoscono bene. Il numero dei selargini con problemi di tossicodipendenza seguiti dal Serd di Cagliari non è allarmante - 15 in tutto quelli segnalati da forze dell’ordine e assistenti sociali, e presi in carico dal centro per le dipendenze - ma il fenomeno va decisamente oltre e coinvolge tanti giovanissimi. L’assessorato ai Servizi tecnologici e all’Igiene urbana si occupa ogni giorno di far rimuovere le siringhe, mentre i Servizi sociali e le Politiche giovanili stanno lavorando a un calendario di incontri e convegni sul tema droghe e dipendenze in generale.

RIPRODUZIONE RISERVATA